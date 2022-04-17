В Угорщині почали транслювати українські телеканали, серед яких і "1+1"

В Угорщині почали транслювати українські телеканали, серед яких і "1+1"

Також транслюють дитячі та освітні програми українською.

У кабельних мережах Угорщини розпочато трансляцію українських телеканалів.

Про це у Telegram повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.



"Завдяки спільним зусиллям Міністерства культури і інформаційної політики України, Посольства України в Угорщині та Угорської асоціації комунікацій (Magyar Kommunikációs (MKSZ) створено умови для трансляції угорськими мовниками від квітня 2022 р. українських телеканалів в угорських кабельних мережах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що провайдер кабельного телебачення "Telecom" у Будапешті вже транслює телеканали "Україна 24" та "1+1", які об’єдналися для проведення цілодобового новинного телемарафону України на інформаційному ресурсі іномовлення України "UATV".

Водночас транслюють дитячі та освітні програми українською, що є надважливим з урахуванням того, що від початку війни Угорщина прийняла 641 775 біженців з України.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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