Военнослужащие РФ убегают с учебных полигонов, чтобы не воевать в Украине

Военнослужащие РФ убегают с учебных полигонов, чтобы не воевать в Украине

На сегодняшний день военной комендатуре не удалось разыскать и задержать никого из военнослужащих.

Все больше военнослужащих РФ не хотят воевать в Украине. Есть даже те, кто убегает прямо с военных полигонов.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"В связи с нежеланием участвовать в специальной военной операции" на территории Украины, в апреле военнослужащими по контракту было совершено более 50 случаев самовольного покидания полевых лагерей, которые временно расположены на полигонах Западного военного округа. На сегодняшний день военной комендатуре не удалось разыскать и задержать никого из военнослужащих, самовольно покинувших лагерь", — сообщил журналист.

Напомним, что ранее сообщалось, что военнослужащие 39 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 35390, Южно-Сахалинск), оставшиеся в пункте постоянной дислокации, после общения с товарищами, участвовавшими в специальной военной операции по защите Донбасса, отказываются ехать воевать в Украина. Кроме того, военнослужащие в Хабаровском крае массово отказываются от участия в "спецоперации" и пишут рапорты на увольнение с военной службы.