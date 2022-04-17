США можуть визнати дії Росії в Україні геноцидом - Нуланд

12 квітня президент США Байден вперше назвав дії РФ в Україні геноцидом.

Зібрані докази, ймовірно, підтвердять слова президента США Джо Байдена про те, що дії Росії в Україні є геноцидом.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, пише "Голос Америки".

Вона зазначила, що для того, щоб американський уряд офіційно визнав події в Україні геноцидом, може знадобитись багато часу. При цьому Нуланд висловила переконання, що слова Байдена отримають правове підтвердження.

"Я вважаю, що те, як президент Байден це назвав, в кінцевому підсумку підтвердять докази. Зрештою, те, що там відбувається - не випадковість. Це навмисне рішення Росії та її сил зруйнувати Україну та її цивільне населення", - зазначила Нуланд.

Нагадаємо, 12 квітня президент США Байден вперше назвав дії РФ в Україні геноцидом. Байден дав зрозуміти, що звинувачує російського президента Володимира Путіна у геноциді в Україні.

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