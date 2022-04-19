Через війну понад 6 млн українців щодня борються за питну воду

Понад місяць запеклих бойових дій в Україні призвели до руйнування мереж водопостачання та електропостачання, внаслідок чого понад 4,6 млн людей залишилися без доступу до води.

За підрахунками ЮНІСЕФ, за 55 днів війни в Україні зруйновано мережі водопостачання та електропостачання, що призвело до проблем із доступом до води.

Про це Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ повідомляє на своїй офіційній сторінці у Twitter.

"Через запеклі бої протягом понад місяць в Україні зруйновано мережі водо- та електропостачання, внаслідок чого понад 4,6 млн людей залишилися без води. Усього понад 6 мільйонів людей в Україні щодня борються за питну воду, одну з найнагальніших потреб людини», – заявили в організації.

More than a month of intense hostilities in #Ukraine devastated #water & electricity networks, leaving over 4.6 mln ppl with limited access to water . In total, over 6 million people in Ukraine are struggling every day to have drinking water, one of the most essential human needs pic.twitter.com/sxtew1fw1d — UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) April 18, 2022

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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