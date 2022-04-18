Окупанти вночі обстріляли храм у Харкові (фото)

У храмі ховалися люди, але ніхто, на щастя, не постраждав.

Російські військові завдали артилерійського удару по храму Преображення Господнього православної церкви московського патріархату у Харкові.

Про це інформує Харківська Єпархія УПЦ.

"У ніч проти 18 квітня було вкотре обстріляно храм Преображення Господнього міста Харкова. Біля храму вибито всі вікна та двері, пошкоджено будівлю недільної школи. З-поміж парафіян і харків'ян, які ховаються в храмі, ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у МВС показали, як російські окупанти покидали трупи своїх військових.

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