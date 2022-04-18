До України прибули медики з Литви - Ляшко

До України прибули медики з Литви - Ляшко

Міністр охорони здоров’я подякував литовським колегам за допомогу та підтримку.

До України прибули професійні команди медичних працівників з Литви.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Два тижні тому до Києва приїжджав міністр охорони здоров’я Литовської Республіки Арунас Дулькіс, а сьогодні вітав в Україні професійні команди лікарів-травматологів, реаніматологів та медичних сестер з Литви. Колеги приїхали в Україну для підтримки наших лікарів", - зазначив міністр.

Ляшко подякував литовським колегам за допомогу та підтримку.

"Дякую литовським колегам за допомогу та підтримку. Ми це не забудемо. Працюємо. Вистоїмо. Переможемо", - наголосив він.

Нагадаємо, медсестра у Чернігові під обстрілами самотужки підняла в операційну бійця з відірваною кінцівкою.

Читайте також:

Віктор Ляшко: як працює медицина у воєнний час



