До України прибули медики з Литви - Ляшко

Міністр охорони здоров’я подякував литовським колегам за допомогу та підтримку.
До України прибули професійні команди медичних працівників з Литви.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
"Два тижні тому до Києва приїжджав міністр охорони здоров’я Литовської Республіки Арунас Дулькіс, а сьогодні вітав в Україні професійні команди лікарів-травматологів, реаніматологів та медичних сестер з Литви. Колеги приїхали в Україну для підтримки наших лікарів", - зазначив міністр.
Ляшко подякував литовським колегам за допомогу та підтримку.
"Дякую литовським колегам за допомогу та підтримку. Ми це не забудемо. Працюємо. Вистоїмо. Переможемо", - наголосив він.
Нагадаємо, медсестра у Чернігові під обстрілами самотужки підняла в операційну бійця з відірваною кінцівкою.
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