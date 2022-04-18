В Украину прибыли медики из Литвы — Ляшко

Министр здравоохранения поблагодарил литовских коллег за помощь и поддержку.
В Украину прибыли профессиональные команды медицинских работников из Литвы.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Две недели назад в Киев приезжал министр здравоохранения Литовской Республики Арунас Дулькис, а сегодня приветствовал в Украине профессиональные команды врачей-травматологов, реаниматологов и медицинских сестер из Литвы. Коллеги приехали в Украину для поддержки наших врачей", — отметил министр.
Ляшко поблагодарил литовских коллег за помощь и поддержку.
"Благодарю литовских коллег за помощь и поддержку. Мы это не забудем. Работаем. Выстоим. Победим", — подчеркнул он.
Напомним, медсестра в Чернигове под обстрелами самостоятельно подняла в операционную бойца с оторванной концовкой.
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