Американський генерал: знищений крейсер "Москва" – це 10% флоту РФ у Чорному морі

Поки батьки та дружини загиблих російських моряків повідомляють про похоронки, Кремль на офіційному рівні не хоче визнавати про величезний удар по своєму флоту.

Кремль замовчує, скільки ж насправді моряків загинуло на затонулому ракетному крейсері "Москва", який Москва називала гордістю російського флоту.

Наприклад, житель окупованої Ялти Дмитро Шкребець 17 квітня повідомив, що його син Єгор проходив строкову службу на крейсері "Москва". Шкребець уточнив, що після аварії на кораблі його сина, за словами офіцерів, внесли до списків зниклих безвісти.

В інтерв’ю ТСН.ua бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян розповів, що стратегічно втрата "Москви" для РФ дуже велика.

З його слів, звичайно, затоплення "Москви" було важливим символічно, бо це, мабуть, був найбільший російський корабель Чорноморського флоту.

"Це був флагман. Але найбільш важливим за символізм є те, що це мало реальний вплив на російський флот у Чорному морі і можливості досягнення Росією своїх стратегічних цілей у Чорноморському регіоні", - каже Кевін Раян.

Втрата "Москви", за оцінкою експерта, ймовірно становила близько 10% військово-морської бойової потужності Росії в Чорному морі.

"Отож 10% було втрачено. Це був координаційний корабель і вузол зв'язку, яким вони прикривали або могли б прикривати, наприклад, висадку десанту в Одесі. Цієї можливості більше немає. І Росія явно хоче більше контролювати Чорноморський регіон. І тому вони намагаються захопити так багато землі на півдні України, щоб відрізати Україну від Чорного моря. Але це не буде перемогою Росії, якщо їхнього Чорноморського флоту там не буде, щоб контролювати море та океан", - пояснює Кевін Раян.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ ракетний крейсер "Москва". Спочатку Москва навіть не хотіла офіційно визнавати таку велику втрату для їхнього флоту. Міноборони РФ давало суперечливі заяви про те, що на борту виникла пожежа, але він ще в стані плавучості. Проте за два дні Кремлю все ж довелося визнати, що "Москва" затонула.

Натомість у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

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