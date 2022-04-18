Американский генерал: уничтоженный крейсер "Москва" – это 10% флота РФ в Черном море

Пока родители и жены погибших российских моряков сообщают о похоронках, Кремль на официальном уровне не хочет признавать огромный удар по своему флоту.

Кремль умалчивает, сколько же на самом деле моряков погибло на затонувшем ракетном крейсере "Москва", который Москва называла гордостью российского флота.

К примеру, житель оккупированной Ялты Дмитрий Шкребец 17 апреля сообщил, что его сын Егор проходил срочную службу на крейсере "Москва". Шкребец уточнил, что после аварии на корабле его сына, по словам офицеров, внесли в списки пропавших без вести.

В интервью ТСН.ua бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан рассказал, что стратегически потеря "Москвы" для РФ очень велика.

По его словам, конечно, затопление "Москвы" было важным символически, потому что это, пожалуй, был самый большой российский корабль Черноморского флота.

"Это был флагман. Но наиболее важным символизмом является то, что это оказало реальное влияние на российский флот в Черном море и возможности достижения Россией своих стратегических целей в Черноморском регионе", — говорит Кевин Райан.

Потеря "Москвы", по оценке эксперта, предположительно составила около 10% военно-морской боевой мощи России в Черном море.

"Итак, 10% было потеряно. Это был координационный корабль и узел связи, которым они прикрывали или могли бы прикрывать, например, высадку десанта в Одессе. Этой возможности больше нет. И Россия явно хочет больше контролировать Черноморский регион. И потому они пытаются захватить так много земли на юге Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря, но это не будет победой России, если их Черноморского флота там не будет, чтобы контролировать море и океан", — объясняет Кевин Райан.

Напомним, вечером 13 апреля противокорабельные ракеты "Нептун" подвели флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва". Сначала Москва даже не хотела официально признавать столь большую потерю для их флота. Минобороны РФ давало противоречивые заявления о том, что на борту возник пожар, но он еще в состоянии плавучести. Однако через два дня Кремлю все же пришлось признать, что "Москва" затонула.

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер затонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

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