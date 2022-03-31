Ми маємо побудувати нову систему безпеки, в центрі якої буде Україна - Єрмак

Ми маємо побудувати нову систему безпеки, в центрі якої буде Україна - Єрмак

Водночас керівник Офісу президента переконаний, що наша армія вище за рівнем, ніж деякі армії НАТО.

Фіксація бажання вступити до НАТО в Конституції - це не захист від війни. Україна потребує справжнього захисту.

Про це в інтерв'ю іноземним ЗМІ 31 березня сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми переконані, що наша армія вище за рівнем, ніж деякі армії НАТО, і можливо, завтра НАТО скаже: "Заходьте в НАТО", але якщо це не станеться - то ми маємо побудувати систему безпеки, яка працює, нову систему безпеки, в центрі якої буде Україна", - наголосив він.

За словами Єрмака, Україні потрібна система безпеки 24/7, коли в разі агресії проти України без будь-яких додаткових рішень ми можемо отримати повну підтримку - військову, фінансову, дипломатичну, гуманітарну. "Це як 911, коли 24 години на добу ти маєш можливість набрати і отримати допомогу", - резюмував він.

Нагадаємо, Путін перекидає сили на Донбас, намагаючись зробити там котел, щоб змусити Україну, як після Іловайська та Дебальцево, підписати домовленість про капітуляцію.

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