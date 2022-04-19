Starlink станет еще более доступным для украинцев: компания откроет представительство в стране

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Starlink приступил к работе над открытием представительства в Украине.
Сегодня более 10 тыс. станций Starlink помогают ВСУ быть на связи и реализовывать спецоперации, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, заведений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.
Об этом Федоров сообщил в Сети.
"Сейчас Украину уже почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость – Starlink начал работу над открытием представительства в Украине!" – говорится в сообщении министра.
Он также сообщил, что поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот состоялись как можно быстрее.
"Буду подробно информировать вас о ходе этих работ", — добавил Федоров.
Напомним, 28 февраля Илон Маск отправил в Украину первую партию систем спутникового Интернета – оборудования Starlink. Случилось это после обращения Федорова. Вторая партия станций Starlink прибыла 9 марта.
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