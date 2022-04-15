В "Дії" возобновили две услуги

В "Дії" возобновили две услуги

В приложении снова можно показывать водительское удостоверение и техпаспорт.

Отныне украинцы снова могут показывать водительское удостоверение и техпаспорт в приложении "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Так, в начале полномасштабного вторжения России в Украину эту возможность временно отключили для безопасности. Впрочем, теперь пользователи снова могут воспользоваться функциями.

"Сейчас Единый госреестр транспортных средств МВД снова работает. Так что права и техпаспорт подтянутся в "Дії" автоматически после авторизации в приложении", — отметил он.

Напомним, мошенники распространяют фейковый чат-бот "Дія". В нем можно получить от государства 3 тысячи гривен.

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