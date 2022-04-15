Умер легендарный хоккеист НХЛ украинского происхождения

В последний период своей жизни он боролся с раком.

На 66-м году умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, канадский хоккеист с украинскими корнями Майк Босси.

Печальное известие сообщил официальный сайт НХЛ.

Причиной смерти легендарного хоккеиста стала тяжелая болезнь. В октябре прошлого года Босси заявил, что у него диагностирован рак легких. А в начале апреля появилась информация, что он находится на паллиативном лечении, предоставляемом тем, кто находится на последней стадии рака.

Босси выступал за "Айлендерс" с 1977 по 1987 год и четыре раза подряд выиграл с командой Кубок Стэнли (1980-1983). Канадец забросил 573 шайбы, суммарно набрав 1126 (573+553) очков за 10 сезонов в НХЛ.

В 1991 году Босси был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Интересно, что Босси установил рекорд НХЛ, который до сих пор никто не побил - он забрасывал более 50 шайб девять сезонов подряд.

Фамилия украинских предков Майка - Босый. Его дед Владимир Босый воевал в составе сечевых стрельцов.

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