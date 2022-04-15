Помер легендарний хокеїст НХЛ українського походження

В останній період свого життя він боровся з раком.

На 66-му році помер чотириразовий володар Кубка Стенлі, канадський хокеїст з українським корінням Майк Боссі.

Сумну звістку повідомив офіційний сайт НХЛ.

Причиною смерті легендарного хокеїста стала тяжка хвороба. У жовтні минулого року Боссі заявив, що у нього діагностовано рак легенів. А на початку квітня з'явилася інформація, що він перебуває на паліативному лікуванні, яке надається тим, хто перебуває на останній стадії раку.

Боссі виступав за "Айлендерс" від 1977 до 1987 року і чотири рази поспіль виграв з командою Кубок Стенлі (1980-1983). Канадець закинув 573 шайби, сумарно набравши 1126 (573+553) очок за 10 сезонів у НХЛ.

У 1991 році Боссі був включений до Зали хокейної слави в Торонто. Цікаво, що Боссі встановив рекорд НХЛ, який досі ніхто не побив - він закидав понад 50 шайб протягом дев'яти сезонів поспіль.

Прізвище українських пращурів Майка - Босий. Його дід Володимир Босий воював у складі січових стрільців.

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