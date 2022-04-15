Промоутер Джошуа назвав потенційну дату і місце реваншу з Усиком

Поєдинок відбудеться вже цього літа.

Промоутер британського ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн повідомив, коли та де планується проведення бою-реваншу проти українського володаря титулів WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика.

За словами промоутера, про це може бути офіційно оголошено найближчими днями.

"23 липня, Саудівська Аравія - це один із наших варіантів. Також у нас є пропозиції на Близькому Сході, у Лондоні та Лас-Вегасі.

На цю мить ми працюємо над різними контрактами, спілкуємося з командою Усика, яка має вагоме слово щодо місця проведення бою. Я припускаю, що ми повинні зробити анонс протягом двох тижнів. Звичайно, домовленість про поєдинок вже є, він відбудеться на 100 відсотків", - сказав Гірн в ефірі Pro Boxing Fans.

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

Олександр виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

У ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій. В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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