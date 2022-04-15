У Білому домі прокоментували заяву Байдена відвідати Київ

Байден готовий їхати до України, але наразі його візит до столиці не розглядається.
В адміністрації Білого дому повідомили, що президент США Джо Байден поки не має планів відвідувати Україну.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає The Washington Post.
За її словами, США розглядає рішення про відправлення до України високопоставленого чиновника.
"Він готовий до всього. Чоловікові подобається швидка машина, якісь авіатори — він готовий їхати в Україну. Це правда. Це так. Проте ми не відправляємо президента в Україну", — заявила Псакі.
Нагадаємо, 14 квітня президент США Джо Байден підтвердив, що готовий особисто поїхати до України. Про це він сказав журналістці, яка запитала у нього, чи готовий він відвідати Україну.
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