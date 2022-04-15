В Белом доме прокомментировали заявление Байдена посетить Киев

Байден готов ехать в Украину, но пока его визит в столицу не рассматривается.

В администрации Белого дома сообщили, что у президента США Джо Байдена пока нет планов посещать Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает The Washington Post.

По ее словам, США рассматривает решение об отправке в Украину высокопоставленного чиновника.

"Он готов ко всему. Мужу нравится скорая машина, какие-то авиаторы — он готов ехать в Украину. Это правда. Это так. Однако мы не отправляем президента в Украину", — заявила Псаки.

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Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден подтвердил, что готов лично уехать в Украину. Об этом он сказал журналистке, которая спросила его, готов ли он посетить Украину.

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