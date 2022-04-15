"Кожен робить свій внесок": баскетболісти "Дніпра" продовжують допомагати українській армії (фото)

Клуб передав військовослужбовцям ЗСУ чергову партію гуманітарної допомоги.

Гравці баскетбольного клубу "Дніпро" не залишаються осторонь війни українського народу з російськими окупантами. Вони вкотре привезли українським воїнам необхідні речі.

Цього разу клуб передав у розпорядження ультрас "Дніпра", що служать у 98-й бригаді ЗСУ, спеціалізоване взуття, аптечки і турнікети.

"Україна продовжує протистояти навалі російської орди і кожен робить свій внесок в загальну справу", - написала пресслужба дніпровського клубу.

Зазначимо, що за декілька днів до цього баскетболісти "Дніпра" передали чергову партію сухпайку для військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомляв ТСН Проспорт, українські тенісистки зібрали майже мільйон доларів на гуманітарну допомогу перед матчем із США.

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