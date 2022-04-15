Українських футболісток насильно вивезли з Маріуполя до Росії, частина залишилася в підвалах заблокованого міста

Гравчині клубу "Маріупольчанка" були вивезені окупантами на територію країни-агресорки.

Із блокадного Маріуполя російські окупанти насильно вивезли футболісток української команди "Маріупольчанка".

Про це розповіла президентка клубу Яна Винокурова. За її словами, частину дівчат примусово вивезли до Росії або на окуповані РФ українські землі. Решта футболісток встигли евакуюватися до українських міст, а хтось досі ховається від снарядів російських військ у підвалах Маріуполя.

"Кого змогла, забрала до себе додому в приватний сектор. Команда зараз розірвана - хтось із нами, зараз якраз відновлюємо їм документи. У частини не було вибору - вони в Росії, їх вивезли кудись під Новоазовськ (українське місто, яке від 2014 року перебуває під контролем так званої "ДНР" - прим.). Половина дівчат мешкали в Маріуполі, зараз їх повивозили до Росії. Що вони там робитимуть - ми не знаємо.

Частина залишилася в підвалах. Хтось перебуває у містах України, хтось виїхав до інших країн - Румунії, Нідерландів. Як такої команди немає. Коли настане мир, ми обов'язково повернемося", - цитує Винокурову НВ.

Додамо, що на момент початку повномасштабної війни Росії проти України "Маріупольчанка" посідала четверте місце у Вищій лізі жіночого чемпіонату України.

Раніше повідомлялося, що відомий український гімнаст Олег Верняєв, який зараз захищає рідну землю від окупантів, показав зруйновану російськими військами спортивну інфраструктуру Харкова.

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