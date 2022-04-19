Starlink стане ще доступнішим для українців: компанія відкриє представництво в країні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні.
На сьогодні понад 10 тис. станцій Starlink допомагають ЗСУ бути на зв'язку та реалізовувати спецоперації, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території.
Про це Федоров повідомив у Мережі.
"Зараз Україну вже майже неможливо уявити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців. Адже сьогодні ми отримали чергову позитивну новину – Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні!" – йдеться у повідомленні міністра.
Він також повідомив, що надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше.
"Буду детально інформувати вас про перебіг цих робіт", – додав Федоров.
Нагадаємо, 28 лютого Ілон Маск відправив до України першу партію систем супутникового Інтернету – обладнання Starlink. Сталося це після звернення Федорова. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.
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