Нова Зеландія запроваджує санкції проти Росії: що увійшло до списку

Санкції проти країни-агресорки Росії запроваджує Нова Зеландія. Торкнуться вони найбільших банків РФ.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Як повідомляється, до санкційного списку потрапили 18 фінансових організацій РФ, зокрема, Центральний банк Росії та Фонд національного добробуту.
“Серед банків під санкціями опинилися Альфа-Банк, Банк Росія, Банк “Відкриття”, Чорноморський банк розвитку та реконструкції, Центральний банк РФ, Кредитний банк Москви, Газпромбанк, Сбєрбанк та інші”, - наголосив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, що Литва заборонила вживати будь-яку символіку російських окупантів. Порушників очікує великий штраф.
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