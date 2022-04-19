Нова Зеландія запроваджує санкції проти Росії: що увійшло до списку

Нова Зеландія запроваджує санкції проти Росії: що увійшло до списку

Санкції проти країни-агресорки Росії запроваджує Нова Зеландія. Торкнуться вони найбільших банків РФ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляється, до санкційного списку потрапили 18 фінансових організацій РФ, зокрема, Центральний банк Росії та Фонд національного добробуту.

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“Серед банків під санкціями опинилися Альфа-Банк, Банк Росія, Банк “Відкриття”, Чорноморський банк розвитку та реконструкції, Центральний банк РФ, Кредитний банк Москви, Газпромбанк, Сбєрбанк та інші”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що Литва заборонила вживати будь-яку символіку російських окупантів. Порушників очікує великий штраф.

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