"Укрзалізниця" отримала партію станцій Starlink

Загалом, компанія отримала 15 пристроїв.
"Укрзалізниця" отримала партію станцій швидкісного Інтернету Starlink від винахідника Ілона Маска.
Про це повідомили в Урядовому порталі.
Загалом, "Укрзалізниця" отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink: 10 - першого покоління, 5 — другого.
Станцій швидкісного Інтернету залізничникам надала IT-компанія N-iX.
Як повідомлялося, 28 лютого Ілон Маск відправив до України першу партію систем супутникового Інтернету - обладнання Starlink. Сталося це після звернення очільника Мінцифри Михайла Федорова. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.
Starlink надає доступ до Інтернету через мережу супутників. Перші два демосупутники Starlink були запущені ще 2018 року, а вже 2022 року запрацювала бета-версія системи. На сьогодні Starlink використовують понад 145 000 користувачів в усьому світі.
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