"Укрзалізниця" отримала партію станцій Starlink

Загалом, компанія отримала 15 пристроїв.

"Укрзалізниця" отримала партію станцій швидкісного Інтернету Starlink від винахідника Ілона Маска.

Про це повідомили в Урядовому порталі.

Загалом, "Укрзалізниця" отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink: 10 - першого покоління, 5 — другого.

Також читайте Станція швидкої допомоги у Черкасах отримала доступ до Starlink

Станцій швидкісного Інтернету залізничникам надала IT-компанія N-iX.

Як повідомлялося, 28 лютого Ілон Маск відправив до України першу партію систем супутникового Інтернету - обладнання Starlink. Сталося це після звернення очільника Мінцифри Михайла Федорова. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.

Starlink надає доступ до Інтернету через мережу супутників. Перші два демосупутники Starlink були запущені ще 2018 року, а вже 2022 року запрацювала бета-версія системи. На сьогодні Starlink використовують понад 145 000 користувачів в усьому світі.

Читайте також: