Станція швидкої допомоги у Черкасах отримала доступ до Starlink

Станція швидкої допомоги у Черкасах отримала доступ до Starlink

Starlink забезпечить стабільне з’єднання для диспетчерів та медиків, які продовжують цілодобово працювати й надавати допомогу жителям регіону.

Станція супутникового Інтернету Starlink запрацювала в Черкаському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє Черкаська обласна державна адміністрація у Facebook.

"Відтепер у КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради» є станція Starlink від засновника компанії «SpaceX» Ілона Маска. А це означає стабільне з’єднання для диспетчерів та медиків, які продовжують цілодобово працювати і надавати допомогу жителям нашого регіону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські лікарні отримають доступ до супутникового інтернету Starlink.

Читайте також: