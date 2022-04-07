Станция скорой помощи в Черкассах получила доступ к Starlink

Станция скорой помощи в Черкассах получила доступ к Starlink

Starlink обеспечит стабильное соединение для диспетчеров и медиков, продолжающих круглосуточно работать и оказывать помощь жителям региона.

Станция спутникового Интернета Starlink заработала в Черкасском областном центре экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает Черкасская областная государственная администрация в Facebook.

"Отныне в КНП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета» есть станция Starlink от основателя компании «SpaceX» Илона Маска. А это означает стабильное соединение для диспетчеров и медиков, которые продолжают круглосуточно работать и оказывать помощь жителям нашего региона", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские больницы получат доступ в спутниковый интернет Starlink.

Читайте также: