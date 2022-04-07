Понад 464 дитини постраждали в Україні від рук російських окупантів - Офіс генпрокурора

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 167 дітей, зросла кількість поранених - їх 279.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Понад 464 дитини постраждали в Україні через збройну агресію Російської Федерації. Станом на ранок 7 квітня офіційне число дітей-жертв не змінилося - 167. Зросла кількість поранених - понад 297. За отриманими даними, найбільше постраждало дітей у Київській - 86, Донецькій - 81, Харківській - 73, Чернігівській - 50, Миколаївський - 39, Луганській - 32, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.

6 квітня до моргу доставлено тіло 12-річної дівчинки, яка під час обстрілів у березні згоріла в автомобілі на трасі поблизу с. Ягідне Чернігівської області.

Стало відомо, що під час тимчасової окупації в березні територій Вишгородського району Київської області, військовослужбовці збройних сил та інших військових формувань РФ, здійснили обстріл цивільного населення смт. Димер. Внаслідок обстрілу отримала поранення дитина, а її батько загинув на місці.

22 березня 4-річний хлопчик отримав тяжкі поранення в результаті артобстрілу міста Харкова.

В Офісі генпрокурора також додали, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти, 84 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 43-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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