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Українські спецпризначенці знищили "Бук" окупантів

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Українські спецпризначенці знищили "Бук" окупантів

Захисники України спалили зенітно-ракетний комплекс окупантів.

У рашистів стало менше на один зенітно-ракетний комплекс "Бук". Його знищили українські спецпризначенці.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

"Сили спеціальних операцій України знищили ще одну російську пусково-зарядну установку самохідного зенітно-ракетного комплексу "Бук", - йдеться в повідомленні.

Вартість установки в середньому близько 500 млн доларів.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім показав відео, як українські захисники разом з патрульною поліцією області у Херсонській області "притягли до відповідальності порушника дорожнього руху". Вони ліквідували ворожий танк.

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