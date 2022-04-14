"Укрзализныця" получила партию станций Starlink

Всего компания получила 15 устройств.

"Укрзализныця" получила партию станций скоростного Интернета Starlink от изобретателя Илона Маска.

Об этом сообщили в Урядовому порталі.

В общем, "Укрзалізниця" получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink: 10 – первого поколения, 5 – второго.

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Станции скоростного Интернета железнодорожникам предоставила IT-компания N-iX.

Как сообщалось, 28 февраля Илон Маск отправил в Украину первую партию систем спутникового Интернета – оборудование Starlink. Произошло это после обращения главы Минцифра Михаила Федорова. Вторая партия станций Starlink прибыла 9 марта.

Starlink предоставляет доступ в Интернет через сеть спутников. Первые два демоспутника Starlink были запущены еще в 2018 году, а уже в 2022 году заработала бета-версия системы. На сегодняшний день Starlink используют более 145 000 пользователей во всем мире.

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