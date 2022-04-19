В Єврокомісії повідомили про роботу над санкціями щодо російської нафти

В Єврокомісії повідомили про роботу над санкціями щодо російської нафти

Євросоюз не відкидає, що може запровадити додаткові санкції проти Росії, зокрема щодо імпорту нафти з Росії.

Проте наразі там не вдаються в подробиці, доки триває опрацювання цих санкційних заходів.

Про це заявив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі 19 квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми справді працюємо над потенційними санкціями у нафтовому секторі", – сказав Мамер.

Він нагадав, що, оголошуючи декілька тижнів тому п'ятий пакет санкцій у Страсбурзі, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже тоді повідомила, що плануються нові обмеження щодо російської нафти.

Нагадаємо, 19 квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зупинити російську агресію може додаткова зброя для України, яку керівництво держави просить у міжнародних партнерів, а також ембарго на російську нафту.

Зеленський закликав Естонію блокувати банки РФ та підтримати ембарго на нафту на рівні ЄС