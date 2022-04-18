Путін вирішив, що битва на Сході України буде фінальною фазою - бригадний генерал США

Путін вирішив, що битва на Сході України буде фінальною фазою - бригадний генерал США

Кевін Раян зазначив, що цілі президента РФ змінилися, він зменшив свої вимоги.

Президент РФ Володимир Путін вирішив, що битва на Сході України буде фінальною фазою активної боротьби.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян, аналізуючи досягнення Путіна в Україні за ці майже два місяця війни.

"Цілі президента Путіна змінилися від грудня, коли він вперше почав погрожувати НАТО, США та Україні. Його цілі стало значно меншими. Бо спочатку він погрожував всій НАТО у східній Європі. А зараз він погрожує Україні напряму, адресуючи свої погрози президенту Зеленському та українському уряду", - зазначив він.

Також читайте Росія зосередила у Чорному морі багато крилатих ракет - Міноборони

Раян підкреслив, що навіть у рамках цих нових цілей Путін ще більше зменшив свої вимоги.

"Спочатку було зрозуміло, що його війська хочуть захопити Київ і набагато більше території. Але зараз президент Путін вирішив, що битва на сході України буде фінальною фазою цієї активної боротьби. Війна може ще тривати. Але активна боротьба зі швидкою атакою, яку ми бачили від росіян, і яка вже минула, закінчиться цією фазою на Сході. І можливо президент Путін візьме більше території на Сході", - заявив бригадний генерал у відставці.

Тож, на думку Раяна під кінець цих активних боїв, які розпочалися в лютому, російські військові захоплять значні території на півдні та сході України.

"Хоча вони не досягли всіх своїх цілей саме через хоробру відсіч українських військових, Росія все одно досягне багатьох цілей", - вважає американський експерт.

Нагадаємо, за даними Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, на півдні України зберігається небезпека висадки російськими окупантами морських та повітряних десантів.

Читайте також: