Російські вбивці на Великдень можуть обстріляти храми у п'яти областях України - РНБО

Російські вбивці на Великдень можуть обстріляти храми у п'яти областях України - РНБО

Якщо РФ заявляє про провокації - це означає, що вона їх готує.

Російські вбивці із Міноборони держави-окупантки заявили про "провокації" у п'яти областях України. Ймовірно, загарбники готуються на Великдень обстрілювати православні храми.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Окупанти знову використовують прийом "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня. Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти наводять конкретний перелік областей України, де це "може відбутися":

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська.

"Звертаємо увагу! В усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога. Про це повідомляє і міноборони рф, яке стверджує, що Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами", - повідомили в РНБО.

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