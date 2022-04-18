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Окупанти взяли під контроль Кремінну: бої за місто тривали три доби - ОВА

Окупанти взяли під контроль Кремінну: бої за місто тривали три доби - ОВА

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Окупанти взяли під контроль Кремінну: бої за місто тривали три доби - ОВА

Фото: Telegram Сергій Гайдай

Росія застосовувала велику кількість бронетехніки для атаки на місто.

Протягом трьох днів тривали запелкі бої за Кремінну Луганської області. Війська РФ використовували велику кількість бронетехніки для атаки.

Окупантам вдалося повністю захопити місто, зараз на околицях міста тривають бої. 

Про це повідомив голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець, пише "Радіо Свобода".

"Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ. Сили в них були значні: скажімо так, на один із підрозділів, який не більше взводу, виходили до 43 броньованих об’єктів: танки, БТРи, МТЛБ. Частина була знищена, але не вся. Загалом атаки тривали впродовж трьох днів", - повідомив він.

Він також підтвердив, що окупанти розстріляли автомобіль, яким люди намагалися евакуюватися з міста. Евакуація з міста зараз неможлива.

"Інформація надійшла від чоловіка, який був поранений. Зараз йому допомогти ніхто не може. Він на трасі в районі кордону двох областей (Луганської та Донецької – ред.)", – сказав Дунець.

Нагадаємо, російські окупанти вчетверте обстріляли собор у Сєвєродонецьку.

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