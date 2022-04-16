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Понад 70 тис. мешканців Луганщини досі не виїхали до безпечних міст - Гайдай

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Понад 70 тис. мешканців Луганщини досі не виїхали до безпечних міст - Гайдай

Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

До повномасштабного вторгнення Росії, на території Луганської області проживало близько 330 тис. людей.

Протягом 52 днів, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з Луганської області евакуювали понад 32 тисячі осіб. Понад 200 тисяч виїхали самостійно.  

Однак залишатися в містах зараз вкрай небезпечно. Окупанти цілеспрямовано обстрілюють саме житлові масиви.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

За його словами, з Луганської області ще не виїхали понад 70 тис. мешканців.

"Рубіжне, Попасна та Гірська громада зруйновані до невпізнаваності – там ситуація найгірша, доступ туди ускладнений. Сєвєродонецьк зруйновано на 70%. У місті залишилося близько 20 тисяч городян із 130 тисяч, що жили там до війни", - зазначив він.

Він також наголосив, що міста Кремінна та Лисичанськ зараз у "гарячій" фазі, обстріли тривають і вдень, і вночі. 

"Руйнація області жахливих масштабів. Допомагати тим, хто залишився стає вкрай важко. Гинуть волонтери. Збережіть життя людям, які ризикують заради Вас та допоможіть військовим швидше прийти до Перемоги!", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Лисичанськ: загинув волонтер, дружина – в лікарні.

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