Понад 70 тис. мешканців Луганщини досі не виїхали до безпечних міст - Гайдай

Понад 70 тис. мешканців Луганщини досі не виїхали до безпечних міст - Гайдай

До повномасштабного вторгнення Росії, на території Луганської області проживало близько 330 тис. людей.

Протягом 52 днів, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з Луганської області евакуювали понад 32 тисячі осіб. Понад 200 тисяч виїхали самостійно.

Однак залишатися в містах зараз вкрай небезпечно. Окупанти цілеспрямовано обстрілюють саме житлові масиви.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, з Луганської області ще не виїхали понад 70 тис. мешканців.

Також читайте Для майже 20 тис. школярів Луганської області розпочинається дистанційне навчання

"Рубіжне, Попасна та Гірська громада зруйновані до невпізнаваності – там ситуація найгірша, доступ туди ускладнений. Сєвєродонецьк зруйновано на 70%. У місті залишилося близько 20 тисяч городян із 130 тисяч, що жили там до війни", - зазначив він.

Він також наголосив, що міста Кремінна та Лисичанськ зараз у "гарячій" фазі, обстріли тривають і вдень, і вночі.

"Руйнація області жахливих масштабів. Допомагати тим, хто залишився стає вкрай важко. Гинуть волонтери. Збережіть життя людям, які ризикують заради Вас та допоможіть військовим швидше прийти до Перемоги!", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Лисичанськ: загинув волонтер, дружина – в лікарні.

Читайте також:

Як польські лікарі врятували життя українки



