Російські війська готові до наступу на Донбасі — Гайдай

Пауза в наступі була спричинена дощами.

Станом на сьогодні, 16 квітня, російські війська готові до наступу на Донбасі.

Про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, російський наступ може початися одночасно на Луганському та Донецькому напрямках. Так, Попасна і Рубіжне за рівнем руйнувань вже стали схожими на Маріуполь.

Гайдай зазначає, що на вільній території Луганської області досі залишається близько 70 тисяч жителів. Сьогодні, 16 квітня, триватиме евакуація з Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Горської громади та Попасної.

Нагадаємо, глава Донецької ОВА Павло Кириленко раніше заявив, що "битва за Донбас" ще не почалася частково через панічні настрої окупантів.

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