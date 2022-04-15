Війна в Україні може тривати до кінця 2022 року – CNN

Війна в Україні може тривати до кінця 2022 року – CNN

Малоймовірно, що Путін захоче вести дипломатичні переговори.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив європейським союзникам думку своєї держави про те, що розв’язана Росією війна в Україні може тривати до кінця 2022 року.

Про це пише CNN з посиланням на двох європейських чиновників.

Видання зазначає, що чимало офіційних осіб у спілкуванні з журналістами наголосили, що на сьогодні важко точно передбачити, наскільки довго може тривати війна.

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Водночас деякі офіційні особи висловили переконання, що немає жодних ознак того, що кінцева мета президента Росії Володимира Путіна змінилася. Малоймовірно, що він захоче вести дипломатичні переговори, якщо тільки не зіткнеться з воєнною поразкою.

Видання пише, що думка про те, що війна триватиме довго, є помітним відходом від перших її днів, коли очікувалося, що РФ швидко захопить Київ. Це підкреслює невдачі агресора на полі бою.

Нагадаємо, напередодні радник США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що бойові дії в Україні триватимуть "місяці або навіть довше".

Два інші європейські чиновники висловили думку в коментарі CNN, що бойові дії на сході України можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім призвести до глухого кута.

За словами високопосадовця Держдепу США, Блінкен сказав, що "обговорив зі своїми колегами наше занепокоєння тим, що конфлікт може затягнутися, але всі його зобов'язання оберталися навколо того, як найкраще зупинити його якнайшвидше".

Нагадаємо також, що 9 квітня журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв теж висловив думку про те, що війна в Україні може тривати до кінця 2022 року.

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