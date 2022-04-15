У Миколаєві окупанти обстріляли мирних мешканців: є поранені

Загарбники били з реактивної системи залпового вогню.
Очільниця Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила, що окупанти обстріляли житловий район Миколаєва.
Про це Замазєєва повідомила у своєму Фейсбуці.
"Падлюки знов гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об’єктів! Під обстріли попадають мирні мешканці!" — написала Замазєєва.
Очільниця Миколаївської облради з гуманітарних питань наголосила, що окупанти здійснили обстріл з реактивної системи залпового вогню, внаслідок чого постраждали цивільні.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що у місті активно копають окопи.
Читайте також: