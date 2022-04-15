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У Миколаєві окупанти обстріляли мирних мешканців: є поранені

У Миколаєві окупанти обстріляли мирних мешканців: є поранені

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У Миколаєві окупанти обстріляли мирних мешканців: є поранені

Facebook/Ганна Замазєєва

Загарбники били з реактивної системи залпового вогню. 

Очільниця Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила, що окупанти обстріляли житловий район Миколаєва.

Про це Замазєєва повідомила у своєму Фейсбуці.

"Падлюки знов гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об’єктів! Під обстріли попадають мирні мешканці!" — написала Замазєєва.

Очільниця Миколаївської облради з гуманітарних питань наголосила, що окупанти здійснили обстріл з реактивної системи залпового вогню, внаслідок чого постраждали цивільні.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що у місті активно копають окопи

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