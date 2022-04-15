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В Одеській області затримали диверсантів

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В Одеській області затримали диверсантів

pixabay.com

Ще шістьох осіб видворили з країни.

В Одеській області затримали трьох підозрюваних у диверсіях. Їм інкримінують державну зраду.

 Про це повідомили у пресслужбі ДБР Одеської області.

Крім того, за межі країни відправили шістьох іноземців, які могли "сприяти дестабілізації ситуації в регіоні".

"З сотень людей, перевірених працівниками ДБР за період гарячої фази війни, лише одиниці виявляються ворожими агентами. Більшість іноземців, навіть якщо мають проблеми із законом, проти приходу руського міру до їхніх міст", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

Нагадаємо, диверсійну групу, яка збирала та передавала інформацію російським військовим, правоохоронці затримали у Гайсинському районі на Вінниччині.

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