В Одеській області затримали диверсантів

Ще шістьох осіб видворили з країни.
В Одеській області затримали трьох підозрюваних у диверсіях. Їм інкримінують державну зраду.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР Одеської області.
Крім того, за межі країни відправили шістьох іноземців, які могли "сприяти дестабілізації ситуації в регіоні".
"З сотень людей, перевірених працівниками ДБР за період гарячої фази війни, лише одиниці виявляються ворожими агентами. Більшість іноземців, навіть якщо мають проблеми із законом, проти приходу руського міру до їхніх міст", – йдеться у повідомленні.
Раніше у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.
Нагадаємо, диверсійну групу, яка збирала та передавала інформацію російським військовим, правоохоронці затримали у Гайсинському районі на Вінниччині.
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