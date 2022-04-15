В Одесской области задержаны диверсанты

Еще шесть человек были выдворены из страны.

В Одесской области задержаны трое подозреваемых в диверсиях. Им инкриминируют государственную измену.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР Одесской области.

Кроме того, за пределы страны отправили шестерых иностранцев, которые могли "способствовать дестабилизации ситуации в регионе".

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"Из сотен людей, проверенных работниками ДБР за период горячей фазы войны, только единицы оказываются враждебными агентами. Большинство иностранцев, даже если имеют проблемы с законом, против прихода русского мира в их города", – говорится в сообщении.

Ранее в Николаевской области был задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

Напомним, диверсионную группу, которая собирала и передавала информацию российским военным, правоохранители задержали в Гайсинском районе Винницкой области.

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