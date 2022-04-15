У Путина назвали "главное" в войне против Украины

Представитель российского диктатора считает, что все задачи будут выполнены.
Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главная задача войны против Украины состоит в якобы уничтожении "националистических батальонов".
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
В то же время спикер главы Кремля не уточнил, что конкретно подразумевает под этой формулировкой.
"Главное – это освобождать все-таки (Украину – ред.) от этих националистических батальонов", – сказал Песков.
"Операция продолжается, и стоящие задачи хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не может", – добавил рупор российского диктатора.
Напомним, в ЦРУ заявили, что Путин напал на Украину, потому что им руководили амбиции, а также чувство "обиды" на Запад и незащищенность своего положения.
Напомним, 12 апреля президент России заявил, что "операция в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале".
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