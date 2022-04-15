У Путіна назвали "головне" у війні проти України

У Путіна назвали "головне" у війні проти України

Речник російського диктатора вважає, що всі завдання будуть виконані.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що головне завдання війни проти України полягає в нібито знищенні "націоналістичних батальйонів".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Водночас речник очільника Кремля не уточнив, що конкретно має на увазі під цим формулюванням.

"Головне – це звільняти все-таки (Україну – ред.) від цих націоналістичних батальйонів", – сказав Пєсков.

"Операція триває, і завдання, які стоять, добре відомі. Вони повинні бути виконані і будуть виконані. Жодних сумнівів бути не має", – додав рупор російського диктатора.

Нагадаємо, в ЦРУ заявили, що Путін напав на Україну, бо ним керували амбіції, а також почуття "образи" на Захід і незахищеність свого становища.

Зауважимо, 12 квітня президент Росії заявив, що "операція в Україні продовжуватиметься до повного завершення та досягнення цілей, поставлених на самому початку".

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