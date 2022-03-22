Передавали інформацію окупантам: у Вінницькій області затримали диверсійну групу

Чоловіки інформували ворога.
Диверсійну групу, яка збирала та передавала інформацію російським військовим, правоохоронці затримали у Гайсинському районі на Вінниччині.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
П'ятеро переселенців із Харківщини оселилися в одному із населених пунктів Гайсинщини. Вони постійно були на зв’язку із російськими військовими та передавали їм зібрану інформацію. 20 березня поліцейські затримали чоловіків.
В оселі, де ті проживали, знайшли та вилучили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші прилади для надсилання відомостей. Чоловіків передали відповідним спецслужбам, йдеться у дописі.
Нагадаємо, на Одещині затримали росіянина, який збирав інформацію про бойові позиції.
Раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції допомагає СБУ виявляти колаборантів і сформувало базу даних потенційних зрадників України. У списку — 245 осіб.
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