Ізраїль відкриє у Львівській області польовий шпиталь - посол

Офіційне відкриття відбудеться сьогодні, 22 березня.

Сьогодні, 22 березня, Ізраїль відкриє польовий шпиталь у місті Мостиська Львівської області.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у Twitter.

"Ізраїль стане першою країною, яка відкриє польовий шпиталь в Україні. Офіційна церемонія відкриття відбудеться сьогодні у місті Мостиська Львівської області", - написав він.

Israel will become the first country to open a field hospital in Ukraine. The official opening ceremony will take place today in the city of Mostyka, Lviv region @MFA_Ukraine @IsraelMFA @UKRinIsrael #StandWithUkriane #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/fn2PIvzrpj — Michael Brodsky (@michael_brodsk) March 22, 2022

Нагадаємо, під Львовом іноземні медики розгорнули польовий госпіталь: там лікують усіх, хто цього потребує.

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