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Ізраїль відкриє у Львівській області польовий шпиталь - посол

Ізраїль відкриє у Львівській області польовий шпиталь - посол

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Ізраїль відкриє у Львівській області польовий шпиталь - посол

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський/Twitter

Офіційне відкриття відбудеться сьогодні, 22 березня.

Сьогодні, 22 березня, Ізраїль відкриє польовий шпиталь у місті Мостиська Львівської області.  

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у Twitter.

"Ізраїль стане першою країною, яка відкриє польовий шпиталь в Україні. Офіційна церемонія відкриття відбудеться сьогодні у місті Мостиська Львівської області", - написав він.

Нагадаємо, під Львовом іноземні медики розгорнули польовий госпіталь: там лікують усіх, хто цього потребує.

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