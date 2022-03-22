Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Израиль откроет во Львовской области полевой госпиталь – посол

Израиль откроет во Львовской области полевой госпиталь – посол

Дата публикации
Просмотры
1986
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Израиль откроет во Львовской области полевой госпиталь – посол

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский/Twitter

Официальное открытие состоится 22 марта.

Сегодня, 22 марта, Израиль откроет полевой госпиталь в городе Мостиска Львовской области.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в Twitter.

"Израиль станет первой страной, которая откроет полевой госпиталь в Украине. Официальная церемония открытия состоится сегодня в городе Мостиска Львовской области", — написал он.

Напомним, во Львове иностранные медики развернули полевой госпиталь: там лечат всех, кто в этом нуждается.

Читайте также:

Следующая публикация