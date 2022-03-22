Израиль откроет во Львовской области полевой госпиталь – посол

Официальное открытие состоится 22 марта.

Сегодня, 22 марта, Израиль откроет полевой госпиталь в городе Мостиска Львовской области.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в Twitter.

"Израиль станет первой страной, которая откроет полевой госпиталь в Украине. Официальная церемония открытия состоится сегодня в городе Мостиска Львовской области", — написал он.

Israel будет занимать первое государство для открытого поля hospital в Украине. Официальное открытие семинара будет иметь место в городе Мостика, Ливий регион @MFA_Ukraine @IsraelMFA @UKRinIsrael #StandWithUkriane #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/fn2PIvzrpj Опубликовано в Michael Brodsky (@michael_brodsk) 22 марта 2022

Напомним, во Львове иностранные медики развернули полевой госпиталь: там лечат всех, кто в этом нуждается.

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