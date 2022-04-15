Война в Украине может продолжаться до конца 2022 года – CNN

Война в Украине может продолжаться до конца 2022 года – CNN

Маловероятно, что Путин захочет вести дипломатические переговоры.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил европейским союзникам мнение своего государства о том, что развязанная Россией война в Украине может продолжаться до конца 2022 года.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух европейских чиновников.

Издание отмечает, что многие официальные лица в общении с журналистами подчеркнули, что сегодня трудно точно предсказать, насколько долго может длиться война.

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В то же время, некоторые официальные лица выразили убеждение, что нет никаких признаков того, что конечная цель президента России Владимира Путина изменилась. Маловероятно, что он захочет вести дипломатические переговоры, если не столкнется с военным поражением.

Издание пишет, что мнение о том, что война будет продолжаться долго, является заметным уходом от первых ее дней, когда ожидалось, что РФ быстро захватит Киев. Это подчеркивает неудачи агрессора в поле боя.

Напомним, накануне советник США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что боевые действия в Украине будут продолжаться "месяцы или даже дольше".

Два других европейских чиновника выразили мнение в комментарии CNN, что боевые действия на востоке Украины могут продолжаться от четырех до шести месяцев, а затем привести в тупик.

По словам чиновника Госдепа США, Блинкен сказал, что "обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться, но все его обязательства вращались вокруг того, как лучше остановить его как можно быстрее".

Напомним также, что 9 апреля журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев тоже высказал мнение о том, что война в Украине может продолжаться до конца 2022 года.

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