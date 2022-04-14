"Місяцями або навіть довше": у Байдена припустили затяжну війну в Україні

За словами Саллівана, війна в Україні може тривати "місяцями або навіть і довше".
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван припустив, що воєнні дії в Україні можуть тривати не один місяць.
Про це повідомляє CNN.
"Бої в Україні також, ймовірно, будуть тривалими, і триватимуть місяцями або навіть довше", – сказав Салліван.
Також Салліван сказав, що в адміністрації Джо Байдена ще не вирішили, чи США знімуть санкції з Росії, якщо вона досягне дипломатичної угоди з Україною.
"Багато чого залежить від форми та обсягу цієї дипломатичної угоди, і багато чого залежить від того, на що погодяться українці з нами та європейці", – сказав Салліван.
"Ви знаєте, ми не збираємося робити з очільником українців угоду, де ми отримаємо купу зняття санкцій щодо Росії. Але якби якусь міру послаблення санкцій було вбудовано в якесь надійне дипломатичне рішення на чолі з українцями, це те, що ми з радістю оцінили б", - додав радник з Нацбезпеки США.
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