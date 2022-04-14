Поїзди зі Слов'янська не курсуватимуть: що сталося

Поїзди зі Слов'янська не курсуватимуть: що сталося

Працюватимуть тільки автобуси.

Від сьогодні, 14 квітня, поїзди зі станції "Слов'янськ" не ходитимуть. Найближчий пункт посадки на поїзди – Покровськ.

Про це повідомив керівник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Сьогодні, 14 квітня, із залізничного вокзалу до Покровська направимо автобуси", — сказав Лях.

15 квітня виїжджати зі Слов'янська можна буде автобусами на Дніпро та інші напрямки.

Нагадаємо, російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. Внаслідок удару загинуло понад 50 людей, серед загиблих - діти.

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