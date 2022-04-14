Поезда из Славянска не будут курсировать: что произошло

Будут работать только автобусы.
С сегодняшнего дня, 14 апреля, поезда со станции "Славянск" не будут ходить. Ближайший пункт посадки на поезда – Покровск.
Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
"Сегодня, 14 апреля, с железнодорожного вокзала в Покровск направим автобусы", — сказал Лях.
15 апреля уезжать из Славянска можно будет автобусами на Днепр и другие направления.
Напомним, российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. В результате удара погибли более 50 человек, среди погибших — дети.
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