Поезда из Славянска не будут курсировать: что произошло

Поезда из Славянска не будут курсировать: что произошло

Будут работать только автобусы.

С сегодняшнего дня, 14 апреля, поезда со станции "Славянск" не будут ходить. Ближайший пункт посадки на поезда – Покровск.

Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

"Сегодня, 14 апреля, с железнодорожного вокзала в Покровск направим автобусы", — сказал Лях.

15 апреля уезжать из Славянска можно будет автобусами на Днепр и другие направления.

Напомним, российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. В результате удара погибли более 50 человек, среди погибших — дети.

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