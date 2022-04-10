Обстрел вокзала в Краматорске: число погибших увеличилось до 57 человек

Обстрел вокзала в Краматорске: число погибших увеличилось до 57 человек

Пока что 109 человек получили ранения.

Число погибших в результате вражеского обстрела вокзала в Краматорске, Донецкая область, по состоянию на 10 апреля увеличилось до 57 человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, число погибших увеличилось до 57 человек, а тем временем раненых – до 109 человек.

"Раненых в легкой форме сразу отпускают домой. Все раненые в более тяжелом состоянии уже в безопасном месте, вся необходимая помощь осуществляется", — отметил глава ОВА.

Напомним, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где собирались люди для эвакуации.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты сознательно сбросили бомбу на мирное население в Краматорске.

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