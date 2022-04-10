Российские оккупанты обстреляли авто мужа Илоны Гвоздевой

Танцовщица опубликовала соответствующее видео.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева поделилась горькой новостью.

В своем Instagram хореографиня рассказала, что российские оккупанты обстреляли автомобиль ее мужа – SKYLINE. К счастью, никто не пострадал.

"Вспоминаю, как ты первый раз позвал меня проехать с тобой на твоем SKYLINE, и мы стояли на "Старте" на соревнованиях на Чайке, тогда мне было так страшно, и в то же время я так гордилась тобой и твоей смелостью! То, как ты дрифтовал на нашей свадьбе навсегда останется в сердце", – поделилась Илона.

Вместе с тем, Гвоздева отметила, что они с мужем еще купят новую, а эту оставят на память.

"Мне так жаль мой любимый, но главное сейчас – это жизнь! Мы с тобой еще такие молодые, энергичные, еще заработаем и купим еще лучшую машину, но эту оставим как память. Все лучшее у нас еще впереди", — подчеркнула танцовщица. .

Напомним, ранее Илона Гвоздева рассказала, что российские оккупанты разрушили ее дом в Киеве. Вероятнее всего, автомобиль был возле дома, поэтому и попал под обстрел.

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