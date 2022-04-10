Російські окупанти обстріляли авто чоловіка Ілони Гвоздьової

Танцівниця опублікувала відповідне відео.

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася гіркою новиною.

У своєму Instagram хореографиня розповіла, що російські окупанти обстріляли автівку її чоловіка – SKYLINE. На щастя, ніхто не постраждав.

"Згадую, як ти перший раз покликав мене проїхати з тобою на твоєму SKYLINE, і ми стояли на "Старті" на змаганнях на Чайці, тоді мені було так лячно, і водночас я так пишалася тобою і твоєю сміливістю! Те, як ти дрифтував на нашому весіллі назавжди залишиться в серці", - поділилася Ілона.

Разом з тим, Гвоздьова зазначила, що вони з чоловіком ще куплять нову, а цю залишать на згадку.

"Мені так шкода мій коханий, але головне наразі - це життя! Ми з тобою ще такі молоді, енергійні, ще заробимо і купимо ще кращу машину, але цю залишимо як пам’ять. Все найкраще в нас ще попереду", - наголосила танцівниця.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова розповіла, що російські окупанти зруйнували її будинок у Києві. Ймовірніше за все, авто було поблизу будинку, тому й попало під обстріл.

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