Російські окупанти обстріляли ринок у Лисичанську

Внаслідок атаки виникла пожежа.

У суботу вранці, 16 квітня російські військові обстріляли Лисичанськ у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, результаті обстрілу держави-терористки сталась пожежа на місцевому ринку. Наразі інформацію щодо постраждалих у результаті обстрілу уточнюють.

"Подібна ситуація була зранку у Сєвєродонецьку. Це означає, що окупанти "відпрацьовують" місця, де можливе скупчення людей", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, Гайдай вкотре звернувся до мешканців регіону: просить не зволікати з евакуацією. За його словами, ситуація в області загострюється. Російські окупанти не залишають спроб захопити вільні міста області, але зазнають втрат.

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